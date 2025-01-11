Погода в Киеве 12 января - ожидается снег и гололед

Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра
В Киеве и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода и снег днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...+3 °С в течение суток.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.
Погода на Киевщине 12 января
Завтра в Киеве и области будет облачно: ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой мокрый снег. В то же время предупреждают о гололедице на дорогах.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -6...-1 °С;
- днем -2...+3 °С.
В Киеве ночью ожидается -4...-2 °С, днем — около 0 °С.
Метеорологические явления на Киевщине 12 января
12 января на дорогах Киевщины будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.
А в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.
Читайте Новини.LIVE!