Погода в Киеве 12 января - ожидается снег и гололед

Люди на улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода и снег днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...+3 °С в течение суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода на Киевщине 12 января

Завтра в Киеве и области будет облачно: ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой мокрый снег. В то же время предупреждают о гололедице на дорогах.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -6...-1 °С;

днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью ожидается -4...-2 °С, днем — около 0 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Метеорологические явления на Киевщине 12 января

12 января на дорогах Киевщины будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.

А в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.