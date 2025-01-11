Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра arrow

Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

11 января 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве 12 января - ожидается снег и гололед
Люди на улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Киеве и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода и снег днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...+3 °С в течение суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

Читайте также:

Погода на Киевщине 12 января

Завтра в Киеве и области будет облачно: ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой мокрый снег. В то же время предупреждают о гололедице на дорогах.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью -6...-1 °С;
  • днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью ожидается -4...-2 °С, днем — около 0 °С.

null
Скриншот поста Укргидрометцентра

Метеорологические явления на Киевщине 12 января

12 января на дорогах Киевщины будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

null
Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.

А в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.

погода Киев Киевская область зима синоптик прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

14:35 Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть

14:19 Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

14:35 Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть

14:19 Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году