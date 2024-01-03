Київ засипає снігом — який вигляд має засніжене місто

Засніжений Київ. Фото: t.me/weukrainetv

Сьогодні ввечері, 3 січня, Київ засипало снігом. У місті вирує справжня зимова погода.

Про це повідомляє "Ми Україна".

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На фото та відео можна побачити, що сніг у столиці продовжує падати. Один із місцевих чоловіків каже, що на дорогу виходити не дуже зручно.

У КМДА повідомили, що триває ліквідація наслідків снігопаду. Наразі 320 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор" розчищають вулиці міста. Там розповіли, що двори та свої балансові території прибирають працівники керуючих компаній і "зеленбудів".

"Перед початком снігопаду дорожники превентивно обробили протиожеледними матеріалами всю вулично-дорожню мережу", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці продовжують підтримувати стан доріг. Масштабне прибирання розпочнеться одразу після зупинки сильних опадів.

Нагадаємо, завтра, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.

Також ми писали, що в Україні січень 2024 року, найімовірніше, буде теплим та вологим, проте можуть бути й дні з морозною та сніжною погодою, особливо в середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме до -20 °С.