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Киев засыпает снегом — как выглядит заснеженный город

3 января 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киев засыпает снегом — как выглядит заснеженный город
Заснеженный Киев. Фото: t.me/weukrainetv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 3 января, Киев засыпало снегом. В городе бушует настоящая зимняя погода.

Об этом сообщает "Мы Украина".

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На фото и видео можно увидеть, что снег в столице продолжает падать. Один из местных мужчин говорит, что на дорогу выходить не очень удобно.

В КГГА сообщили, что продолжается ликвидация последствий снегопада. В настоящее время 320 единиц спецтехники УК "Киевавтодор" расчищают улицы города. Там рассказали, что дворы и свои балансовые территории убирают работники управляющих компаний и "зеленстроев".

"Перед началом снегопада дорожники превентивно обработали противогололедными материалами всю улично-дорожную сеть", — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают поддерживать состояние дорог. Масштабная уборка начнется сразу же после остановки сильных осадков.

Напомним, завтра, 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.

Также мы писали, что в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.

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