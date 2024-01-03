Киев засыпает снегом — как выглядит заснеженный город
Сегодня вечером, 3 января, Киев засыпало снегом. В городе бушует настоящая зимняя погода.
Об этом сообщает "Мы Украина".
Снег в Киеве
На фото и видео можно увидеть, что снег в столице продолжает падать. Один из местных мужчин говорит, что на дорогу выходить не очень удобно.
В КГГА сообщили, что продолжается ликвидация последствий снегопада. В настоящее время 320 единиц спецтехники УК "Киевавтодор" расчищают улицы города. Там рассказали, что дворы и свои балансовые территории убирают работники управляющих компаний и "зеленстроев".
"Перед началом снегопада дорожники превентивно обработали противогололедными материалами всю улично-дорожную сеть", — говорится в сообщении.
Специалисты продолжают поддерживать состояние дорог. Масштабная уборка начнется сразу же после остановки сильных осадков.
Напомним, завтра, 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.
Также мы писали, что в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.
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