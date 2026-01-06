Відео
Головна Київ Київ засипало снігом — яка ситуація на вулицях

Київ засипало снігом — яка ситуація на вулицях

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:49
У Києві 6 січня випав сніг — фото та наслідки
Чоловік розчищує сніг. Фото: КМДА

На вулицях Києва через снігопад із ночі працює 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у віворок, 6 січня.

Читайте також:
вулиця
Розчищення тротуарів у Києві. Фото: КМДА

Хто розчищує вулиці в Києві

"Також задіяні 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи", — йдеться в повідомленні.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники комунальних керуючих компаній. А у парках і скверах працюють "зеленбудівці".

Чи очікується сьогодні вдень сніг у Києві

Згідно із прогнозами синоптиків в Києві буде весь день хмарно. Очікується мокрий сніг і дощ, туман. На дорогах — ожеледиця. Температура вдень — 0...-2 °С.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів  бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", — закликали в КМДА.

Нагадаємо, у деяких областях у вівторок, 6 січня, температура повітря відчуватиметься як -20 °С.

Також ми писали, як водію перевірити стан покриття дороги.

погода Київ КМДА сніг комунальні служби
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
