В Киеве 6 января выпал снег — фото и последствия

Киев засыпало снегом — какая ситуация на улицах
На улицах Киева из-за снегопада с ночи работает 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в вторник, 6 января.
Кто расчищает улицы в Киеве
"Также задействованы 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы", — говорится в сообщении.
На придомовых территориях снег убирают работники коммунальных управляющих компаний. А в парках и скверах работают "зеленстроевцы".
Ожидается ли сегодня днем снег в Киеве
Согласно прогнозам синоптиков в Киеве будет весь день облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, туман. На дорогах - гололедица. Температура днем — 0...-2 °С.
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в КГГА.
Напомним, в некоторых областях во вторник, 6 января, температура воздуха будет ощущаться как -20 °С.
Также мы писали, как водителю проверить состояние покрытия дороги.
