В Киеве 6 января выпал снег — фото и последствия

На улицах Киева из-за снегопада с ночи работает 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в вторник, 6 января.

Кто расчищает улицы в Киеве

"Также задействованы 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы", — говорится в сообщении.

На придомовых территориях снег убирают работники коммунальных управляющих компаний. А в парках и скверах работают "зеленстроевцы".

Ожидается ли сегодня днем снег в Киеве

Согласно прогнозам синоптиков в Киеве будет весь день облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, туман. На дорогах - гололедица. Температура днем — 0...-2 °С.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в КГГА.

