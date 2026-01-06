Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев засыпало снегом — какая ситуация на улицах

Киев засыпало снегом — какая ситуация на улицах

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 08:49
В Киеве 6 января выпал снег — фото и последствия
Мужчина расчищает снег. Фото: КГГА

На улицах Киева из-за снегопада с ночи работает 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в вторник, 6 января.

Реклама
Читайте также:
вулиця
Расчистка тротуаров в Киеве. Фото: КГГА

Кто расчищает улицы в Киеве

"Также задействованы 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы", — говорится в сообщении.

На придомовых территориях снег убирают работники коммунальных управляющих компаний. А в парках и скверах работают "зеленстроевцы".

Ожидается ли сегодня днем снег в Киеве

Согласно прогнозам синоптиков в Киеве будет весь день облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, туман. На дорогах - гололедица. Температура днем — 0...-2 °С.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — призвали в КГГА.

Напомним, в некоторых областях во вторник, 6 января, температура воздуха будет ощущаться как -20 °С.

Также мы писали, как водителю проверить состояние покрытия дороги.

погода Киев КГГА снег коммунальные службы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации