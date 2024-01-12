Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ засипало снігом — столицю розчищають сотні одиниць техніки arrow

Київ засипало снігом — столицю розчищають сотні одиниць техніки

12 січня 2024 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Київ засипало снігом — столицю розчищають сотні одиниць техніки
Прибирання снігу у Києві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 279 одиниць снігоприбиральної техніки працюють на вулицях міста, яке засипало снігом. Водіїв просять не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА)

Читайте також:

Прибирання снігу у Києві

У КМДА розповіли, що сніг на тротуарах у столиці прибирають 417 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору", а по вулицях міста працює 279 одиниць снігоприбиральної техніки. 

"У дворах та на прибудинкових територіях працюють 46 одиниць техніки керуючих компаній та 3240 працівників. Парки, сквери та бульвари від снігу розчищають 597 працівників "Київзеленбуду" та задіяно 37 одиниць техніки", — розповідають у відомстві. 

Водночас водіїв закликали бути обачними на дорозі та надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що У МВС показали кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Також ми писали, що у Львівській області траса Львів — Луцьк була паралізована увечері 8 січня. Це сталося через бензовоз, який з'їхав з дороги внаслідок ожеледиці.

Додамо, що в Одеській області продовжує вирувати негода. На дорогах державного та місцевого значення не припиняє працювати спецтехніка.

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов в Україні, а саме сильні морози та ожеледицю на дорогах, водіям слід користуватися спеціальними технічними засобами, зокрема, ланцюгами чи браслетами протиковзання. Як відомо, сіль при значних морозах не допомагає. 

погода
Київ
КМДА
сніг
прибирання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі