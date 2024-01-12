Київ засипало снігом — столицю розчищають сотні одиниць техніки

Прибирання снігу у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві 279 одиниць снігоприбиральної техніки працюють на вулицях міста, яке засипало снігом. Водіїв просять не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Прибирання снігу у Києві

У КМДА розповіли, що сніг на тротуарах у столиці прибирають 417 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору", а по вулицях міста працює 279 одиниць снігоприбиральної техніки.

"У дворах та на прибудинкових територіях працюють 46 одиниць техніки керуючих компаній та 3240 працівників. Парки, сквери та бульвари від снігу розчищають 597 працівників "Київзеленбуду" та задіяно 37 одиниць техніки", — розповідають у відомстві.

Водночас водіїв закликали бути обачними на дорозі та надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що У МВС показали кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Також ми писали, що у Львівській області траса Львів — Луцьк була паралізована увечері 8 січня. Це сталося через бензовоз, який з'їхав з дороги внаслідок ожеледиці.

Додамо, що в Одеській області продовжує вирувати негода. На дорогах державного та місцевого значення не припиняє працювати спецтехніка.

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов в Україні, а саме сильні морози та ожеледицю на дорогах, водіям слід користуватися спеціальними технічними засобами, зокрема, ланцюгами чи браслетами протиковзання. Як відомо, сіль при значних морозах не допомагає.