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Киев засыпало снегом — столицу расчищают сотни единиц техники

12 января 2024 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Киев засыпало снегом — столицу расчищают сотни единиц техники
Уборка снега в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве 279 единиц снегоуборочной техники работают на улицах засыпавшего снегом города. Водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Уборка снега в Киеве

В КГГА рассказали, что снег на тротуарах в столице убирают 417 работников бригад по ручной уборке "Киевавтодора", а по улицам города работает 279 единиц снегоуборочной техники.

"Во дворах и на придомовых территориях работают 46 единиц техники управляющих компаний и 3240 работников. Парки, скверы и бульвары от снега расчищают 597 работников "Киевзеленстроя" и задействовано 37 единиц техники", — рассказывают в ведомстве.

В то же время водителей призывали быть осмотрительными на дороге и отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Что известно о непогоде в Украине

Напомним, что В МВД показали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Также мы писали, что во Львовской области трасса Львов-Луцк была парализована вечером 8 января. Это произошло из-за бензовоза, который съехал с дороги в результате гололеда.

Добавим, что в Одесской области продолжает бурлить непогода. На дорогах государственного и местного значения не перестает работать спецтехника.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует пользоваться специальными техническими средствами, в частности, цепями или браслетами противоскольжения. Как известно, соль при сильных морозах не помогает.

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Киев
КГГА
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уборка

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