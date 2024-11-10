Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз arrow

Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

10 листопада 2024 23:32
Світлана Силенко - Редактор
Завтра у Києві погода буде хмарною, але без дощу, обіцяють синоптики
Осіння погода та дівчина в парку. Ілюстративне фото: pixels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода завтра, 11 листопада, у понеділок, у Києві буде без опадів. Проте температура продовжить знижуватись, а також небо буде у хмарах. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та інші синоптики.

Читайте також:
Погода у Києві та облсті на 11 листопада. Фото: Скриншот
Погода у Києві та області на 11 листопада 2024 року. Фото: Скриншот

Прогноз погоди на 11 листопада по Київщині

Отже, завтра, у понеділок, Укргідрометцентр прогнозує подальше похолодання. Вночі температура знизиться від +4 до -1 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище, ніж до +6 °С. 

Проте дощу чи опадів синоптики не передбачають, але небо буде хмарним. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області від Наталки Діденко

Метеоролог погоджується з прогнозом від своїх колег і стверджує, що завтра у Києві та області опадів не очікується. Нічна температура опуститься до +2 °С, а денна підніметься до +6 °С.

Проте Наталка Діденко попереджає, що вже з 15 листопада опадів в Україні побільшає.

Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз - фото 2
Мапа циклонів від синоптиків. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди Київ Наталка Діденко синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд