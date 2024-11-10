Завтра у Києві погода буде хмарною, але без дощу, обіцяють синоптики

Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз
Погода завтра, 11 листопада, у понеділок, у Києві буде без опадів. Проте температура продовжить знижуватись, а також небо буде у хмарах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та інші синоптики.
Прогноз погоди на 11 листопада по Київщині
Отже, завтра, у понеділок, Укргідрометцентр прогнозує подальше похолодання. Вночі температура знизиться від +4 до -1 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище, ніж до +6 °С.
Проте дощу чи опадів синоптики не передбачають, але небо буде хмарним. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Києву та області від Наталки Діденко
Метеоролог погоджується з прогнозом від своїх колег і стверджує, що завтра у Києві та області опадів не очікується. Нічна температура опуститься до +2 °С, а денна підніметься до +6 °С.
Проте Наталка Діденко попереджає, що вже з 15 листопада опадів в Україні побільшає.
Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.
Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.
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