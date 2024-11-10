Завтра в Киеве погода будет облачной, но без дождя, обещают синоптики

Осенняя погода и девушка в парке. Иллюстративное фото: pixels.com

Погода завтра, 11 ноября, в понедельник в Киеве будет без осадков. Тем не менее, температура продолжит снижаться, а также небо будет в облаках.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и другие синоптики.

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Погода в Киеве и области на 11 ноября 2024г. Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 11 ноября по Киевской области

Итак, завтра, в понедельник, Укргидрометцентр прогнозирует дальнейшее похолодание. Ночью температура снизится с +4 до -1 °С. Днем столбики термометров поднимутся не выше, чем до +6 °С.

Однако дождь или осадки синоптики не предсказывают, но небо будет облачным. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области от Натальи Диденко

Метеоролог соглашается с прогнозом своих коллег и утверждает, что завтра в Киеве и области осадков не ожидается. Ночная температура опустится до +2 °С, а дневная поднимется до +6 °С.

Однако Наталья Диденко предупреждает, что уже с 15 ноября осадков в Украине станет больше.

Карта циклонов от синоптиков. Фото: Наталья Диденко

Напомним, 11 ноября во Львовской области ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.

Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.