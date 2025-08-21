Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ завтра опиниться у пастці негоди — прогноз погоди

Київ завтра опиниться у пастці негоди — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:15
Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 22 серпня
Кияни під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 22 серпня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються дощі, гроза та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві та області 22 серпня

Синоптики попереджають про помірний дощ, а вдень з грозою. По Київській області місцями можливі значні дощі.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня
Погода в Україні 22 серпня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а на Київщині вдень місцями град та шквали до 20 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C;
  • у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +21...+23 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози, град та шквали. 

Негода в Києві 22 серпня
Перший рівень небезпечності в Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Києві завтра очікується дощ та гроза. У столиці температура повітря знизиться до +22 °C. 

Крім того, в Укргідрометцентрі оголосили небезпеку в деяких областях через зливи, грози та сильні шквали.

Київ Укргідрометцентр Київська область синоптик дощ температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації