Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 22 серпня

Київ завтра опиниться у пастці негоди — прогноз погоди
Погода у Києві та області завтра, 22 серпня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються дощі, гроза та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 22 серпня
Синоптики попереджають про помірний дощ, а вдень з грозою. По Київській області місцями можливі значні дощі.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а на Київщині вдень місцями град та шквали до 20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +21...+23 °C.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози, град та шквали.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Києві завтра очікується дощ та гроза. У столиці температура повітря знизиться до +22 °C.
Крім того, в Укргідрометцентрі оголосили небезпеку в деяких областях через зливи, грози та сильні шквали.
