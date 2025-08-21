Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 22 серпня

Кияни під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 22 серпня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються дощі, гроза та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 22 серпня

Синоптики попереджають про помірний дощ, а вдень з грозою. По Київській області місцями можливі значні дощі.

Погода в Україні 22 серпня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а на Київщині вдень місцями град та шквали до 20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +21...+23 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози, град та шквали.

Перший рівень небезпечності в Києві та області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Києві завтра очікується дощ та гроза. У столиці температура повітря знизиться до +22 °C.

Крім того, в Укргідрометцентрі оголосили небезпеку в деяких областях через зливи, грози та сильні шквали.