Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 22 августа

Погода в Киеве и области завтра, 22 августа, будет облачной с прояснениями. Ожидаются дожди, гроза и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 22 августа

Синоптики предупреждают об умеренном дожде, а днем с грозой. По Киевской области местами возможны значительные дожди.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а на Киевщине днем местами град и шквалы до 20 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C;

в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +21...+23 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гроз, града и шквалов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве завтра ожидается дождь и гроза. В столице температура воздуха снизится до +22 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре объявили опасность в некоторых областях из-за ливней, гроз и сильных шквалов.