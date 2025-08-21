Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 22 августа

Киев завтра окажется в ловушке непогоды — прогноз погоды
Погода в Киеве и области завтра, 22 августа, будет облачной с прояснениями. Ожидаются дожди, гроза и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 22 августа
Синоптики предупреждают об умеренном дожде, а днем с грозой. По Киевской области местами возможны значительные дожди.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а на Киевщине днем местами град и шквалы до 20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +21...+23 °C.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гроз, града и шквалов.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве завтра ожидается дождь и гроза. В столице температура воздуха снизится до +22 °C.
Кроме того, в Укргидрометцентре объявили опасность в некоторых областях из-за ливней, гроз и сильных шквалов.
