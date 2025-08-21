Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев завтра окажется в ловушке непогоды — прогноз погоды

Киев завтра окажется в ловушке непогоды — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:15
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 22 августа
Киевляне под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 22 августа, будет облачной с прояснениями. Ожидаются дожди, гроза и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве и области 22 августа

Синоптики предупреждают об умеренном дожде, а днем с грозой. По Киевской области местами возможны значительные дожди.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня
Погода в Украине 22 августа. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а на Киевщине днем местами град и шквалы до 20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C;
  • в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +21...+23 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гроз, града и шквалов.

Негода в Києві 22 серпня
Первый уровень опасности в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве завтра ожидается дождь и гроза. В столице температура воздуха снизится до +22 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре объявили опасность в некоторых областях из-за ливней, гроз и сильных шквалов.

Киев Укргидрометцентр Киевская область синоптик дождь температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации