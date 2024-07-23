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Київ зі світлом — енергетики попередили про кардинальні зміни графіків на завтра

23 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Києві завтра, 24 липня — прогноз Укренерго
Енергетики лагодять електропостачання. Фото: dtek.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Києві завтра, 24 липня, діятимуть весь день. Енергетики скоротили кількість черг одночасних відключень до однієї-двох.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", — прогнозують в Укренерго.

У відомстві уточнили, що з 08:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 застосують одну чергу відключень, в інші години — дві черги одночасно.

Графіки відключення світла в Київській області на 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Своєю чергою, у ДТЕК уточнили, що в світло-сірі зони графіка електроенергію вимикати не будуть. Йдеться про зони, які означають можливі відключення світла.

Коли відключатимуть світло в Київській області 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Де знайти графіки відключення світла

Проглянути графіки відключень світла для своєї області українці можуть за такими посиланнями:

Водночас закликаємо економно споживати електроенергію і для зменшення навантаження на енергосистему користуватися енергоємними приладами вночі — з 23:00 до 06:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера

Аби не розтанути, як сніговик під час пекельно спекотного літа, коли відключають електроенергію, рекомендуємо скористатися такими простими порадами:

  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Як перенсти спеку без кондиціонера і вентилятора, коли нема світла
Дівчина страждає від спеки. Фото: DEPOSITPHOTOS

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, що раніше росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання, таким чином наразі світло вимикають частіше і навіть вночі.

Додамо, що міністр енергетики Герман Галущенко відповів, коли покращиться ситуація з електроенергією. За його словами, це станеться найближчим часом, адже залежить від особливостей ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

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