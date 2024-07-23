Графіки відключення світла в Києві завтра, 24 липня — прогноз Укренерго

Енергетики лагодять електропостачання. Фото: dtek.com

Графіки відключення світла в Києві завтра, 24 липня, діятимуть весь день. Енергетики скоротили кількість черг одночасних відключень до однієї-двох.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", — прогнозують в Укренерго.

У відомстві уточнили, що з 08:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 застосують одну чергу відключень, в інші години — дві черги одночасно.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Своєю чергою, у ДТЕК уточнили, що в світло-сірі зони графіка електроенергію вимикати не будуть. Йдеться про зони, які означають можливі відключення світла.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Де знайти графіки відключення світла

Проглянути графіки відключень світла для своєї області українці можуть за такими посиланнями:

Водночас закликаємо економно споживати електроенергію і для зменшення навантаження на енергосистему користуватися енергоємними приладами вночі — з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера

Аби не розтанути, як сніговик під час пекельно спекотного літа, коли відключають електроенергію, рекомендуємо скористатися такими простими порадами:

Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Дівчина страждає від спеки. Фото: DEPOSITPHOTOS

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, що раніше росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання, таким чином наразі світло вимикають частіше і навіть вночі.

Додамо, що міністр енергетики Герман Галущенко відповів, коли покращиться ситуація з електроенергією. За його словами, це станеться найближчим часом, адже залежить від особливостей ремонтної кампанії на об'єктах генерації.