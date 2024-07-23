Графики отключения света в Киеве завтра, 24 июля — прогноз Укрэнерго

Энергетики чинят электроснабжение. Фото: dtek.com

Графики отключения света в Киеве завтра, 24 июля, будут действовать весь день. Энергетики сократили количество очередей одновременных отключений до одной-двух.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", — прогнозируют в Укрэнерго.

В ведомстве уточнили, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 применят одну очередь отключений, в остальные часы две очереди одновременно.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В свою очередь в ДТЭК уточнили, что в светло-серые зоны графика электроэнергию выключать не будут. Речь идет о зонах, которые означают возможные отключения света.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Где найти графики отключения света

Просмотреть графики отключений света для своей области украинцы могут по следующим ссылкам:

В то же время призываем экономно потреблять электроэнергию, и для уменьшения нагрузки на энергосистему пользоваться энергоемкими приборами ночью — с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера

Чтобы не растаять как снеговик во время адского жаркого лета, когда отключают электроэнергию, рекомендуем воспользоваться такими простыми советами:

Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера .

, или . Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Девушка страдает от жары. Фото: DEPOSITPHOTOS

Отключение света в Киеве

Напомним, в ДТЭК пояснили, что ранее россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления, таким образом, сейчас свет выключают чаще и даже ночью.

Добавим, что министр энергетики Герман Галущенко ответил, когда улучшится ситуация с электроэнергией. По его словам, это произойдет в ближайшее время, поскольку зависит от особенностей ремонтной кампании на объектах генерации.