Графики отключения света в Киеве завтра, 24 июля — прогноз Укрэнерго

Киев со светом — энергетики предупредили о кардинальных изменениях графиков на завтра
Графики отключения света в Киеве завтра, 24 июля, будут действовать весь день. Энергетики сократили количество очередей одновременных отключений до одной-двух.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 24 июля
"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", — прогнозируют в Укрэнерго.
В ведомстве уточнили, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 применят одну очередь отключений, в остальные часы две очереди одновременно.
В свою очередь в ДТЭК уточнили, что в светло-серые зоны графика электроэнергию выключать не будут. Речь идет о зонах, которые означают возможные отключения света.
Где найти графики отключения света
Просмотреть графики отключений света для своей области украинцы могут по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
В то же время призываем экономно потреблять электроэнергию, и для уменьшения нагрузки на энергосистему пользоваться энергоемкими приборами ночью — с 23:00 до 06:00.
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера
Чтобы не растаять как снеговик во время адского жаркого лета, когда отключают электроэнергию, рекомендуем воспользоваться такими простыми советами:
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Отключение света в Киеве
Напомним, в ДТЭК пояснили, что ранее россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления, таким образом, сейчас свет выключают чаще и даже ночью.
Добавим, что министр энергетики Герман Галущенко ответил, когда улучшится ситуация с электроэнергией. По его словам, это произойдет в ближайшее время, поскольку зависит от особенностей ремонтной кампании на объектах генерации.
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