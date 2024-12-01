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Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

1 грудня 2024 21:10
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Графік відключення світла у Києві на 2 грудня — коли чекати на обмеження
Аварійні роботи в електромережі. Фото: ДТЕК
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Києві 2 грудня діятимуть стабілізаційні відключення світла протягом усього дня. Електроенергію обмежуватимуть з 07:00 до 22:00, залежно від групи споживачів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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За вказівкою Укренерго, 2 грудня у Києві будуть працювати стабілізаційні відключення світла. Обмеження застосовуватимуть протягом всього дня з 07:00 до 22:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики", — звернувся до користувачів Попко.

відключення світла
Допис Попка. Фото: скриншот

У ДТЕК оприлюднили графік відключень електроенергії для шести груп споживачів.

Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра - фото 2

Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що 2 грудня для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть з 06:00 до 22:00.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути важкою. Прогнозів щодо стабілізації в електропостачання наразі зробити не можуть.

Київ електроенергія КМДА відключення світла світло графіки відключень світла

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