График отключения света в Киеве на 2 декабря — когда ждать ограничения

Киев снова будет без света — график отключений на завтра
В Киеве 2 декабря будут действовать стабилизационные отключения света в течение всего дня. Электроэнергию будут ограничивать с 07:00 до 22:00 в зависимости от группы потребителей.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Отключение света в Киеве 2 декабря
По указанию Укрэнерго, 2 декабря в Киеве будут работать стабилизационные отключения света. Ограничения будут применять в течение всего дня с 07:00 до 22:00.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы", —обратился к пользователям Попко.
В ДТЭК обнародован график отключений электроэнергии для шести групп потребителей.
Напомним, в Укрэнерго сообщалось, что 2 декабря для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть тяжелой. Прогнозов по стабилизации в электроснабжении пока сделать не могут.
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