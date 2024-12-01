График отключения света в Киеве на 2 декабря — когда ждать ограничения

Аварийные работы в электросети. Фото: ДТЭК

В Киеве 2 декабря будут действовать стабилизационные отключения света в течение всего дня. Электроэнергию будут ограничивать с 07:00 до 22:00 в зависимости от группы потребителей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Отключение света в Киеве 2 декабря

По указанию Укрэнерго, 2 декабря в Киеве будут работать стабилизационные отключения света. Ограничения будут применять в течение всего дня с 07:00 до 22:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы", —обратился к пользователям Попко.

Сообщение Попка. Фото: скриншот

В ДТЭК обнародован график отключений электроэнергии для шести групп потребителей.

Напомним, в Укрэнерго сообщалось, что 2 декабря для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть тяжелой. Прогнозов по стабилизации в электроснабжении пока сделать не могут.