Прогноз погоди в Києві на завтра 27 травня від Укргідрометцентру

Київ знову накриє негода — прогноз на завтра
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода в Києві та області завтра, 27 травня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Реклама
Читайте також:
Погода в Києві та області 27 травня
Помірні, а вночі по Київській області очікуються значні дощі. Протягом доби вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С;
- у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +20...+22 °С.
Нагадаємо, протягом цього тижня у більшості областях України очікуються дощі, а подекуди з грозами та сильним вітром.
Крім того, 26 та 27 травня будуть магнітні бурі. Метеозалежним варто підготуватися до можливого погіршення самопочуття.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама