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Київ знову накриє негода — прогноз на завтра

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Дата публікації: 26 травня 2025 14:10
Прогноз погоди в Києві на завтра 27 травня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 27 травня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 27 травня

Помірні, а вночі по Київській області очікуються значні дощі. Протягом доби вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 27 травня
Прогноз погоди в Україні 27 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С;
  • у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +20...+22 °С.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом цього тижня у більшості областях України очікуються дощі, а подекуди з грозами та сильним вітром.

Крім того, 26 та 27 травня будуть магнітні бурі. Метеозалежним варто підготуватися до можливого погіршення самопочуття.

погода Київ негода Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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