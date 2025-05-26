Прогноз погоди в Києві на завтра 27 травня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 27 травня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 27 травня

Помірні, а вночі по Київській області очікуються значні дощі. Протягом доби вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 27 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С;

у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +20...+22 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом цього тижня у більшості областях України очікуються дощі, а подекуди з грозами та сильним вітром.

Крім того, 26 та 27 травня будуть магнітні бурі. Метеозалежним варто підготуватися до можливого погіршення самопочуття.