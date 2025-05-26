Прогноз погоды в Киеве на завтра 27 мая от Укргидрометцентра

Киев снова накроет непогода — прогноз на завтра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 27 мая, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и порывах ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 27 мая
Умеренные, а ночью по Киевской области ожидаются значительные дожди. В течение суток ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +13...+18 °С, днем +18...+23 °С;
- в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +20...+22 °С.
Напомним, в течение этой недели в большинстве областей Украины ожидаются дожди, а иногда с грозами и сильным ветром.
Кроме того, 26 и 27 мая будут магнитные бури. Метеозависимым стоит подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.
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