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Киев снова накроет непогода — прогноз на завтра

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Дата публикации 26 мая 2025 14:10
Прогноз погоды в Киеве на завтра 27 мая от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 27 мая, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 27 мая

Умеренные, а ночью по Киевской области ожидаются значительные дожди. В течение суток ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Україні 27 травня
Прогноз погоды в Украине 27 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +13...+18 °С, днем +18...+23 °С;
  • в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +20...+22 °С.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в течение этой недели в большинстве областей Украины ожидаются дожди, а иногда с грозами и сильным ветром.

Кроме того, 26 и 27 мая будут магнитные бури. Метеозависимым стоит подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

погода Киев непогода Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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