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Київ знову під атакою — що летить на столицю

14 грудня 2024 00:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Столицю України знов атакують російські дрони-камікадзе
Атака дрона-камікадзе. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Києві та області знову спостерігається атака ворожих БпЛА. Сили ППО України вже відбивають наліт "Шахедів". 

Про це повідомляють моніторингові сайти.

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Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

На цей момент відомо, що дрони окупантів рухаються з Броварського району. Принаймні там вже засікли один безпілотник.

Зазначається, що вибухи, які можуть чути у столиці, є результатом роботи систем ППО. Вже є збиття нового БпЛА в районі Димера, Вишгорода. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, Росія завдала удару по селищі Мирне — є постраждалі.

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли у місті запрацює нова система оповіщення.

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