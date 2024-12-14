Столицю України знов атакують російські дрони-камікадзе

Атака дрона-камікадзе. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Києві та області знову спостерігається атака ворожих БпЛА. Сили ППО України вже відбивають наліт "Шахедів".

Про це повідомляють моніторингові сайти.

Читайте також:

Звідки летять дрони

Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

На цей момент відомо, що дрони окупантів рухаються з Броварського району. Принаймні там вже засікли один безпілотник.

Зазначається, що вибухи, які можуть чути у столиці, є результатом роботи систем ППО. Вже є збиття нового БпЛА в районі Димера, Вишгорода.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, Росія завдала удару по селищі Мирне — є постраждалі.

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли у місті запрацює нова система оповіщення.