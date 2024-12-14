Столицю України знов атакують російські дрони-камікадзе

Київ знову під атакою — що летить на столицю
У Києві та області знову спостерігається атака ворожих БпЛА. Сили ППО України вже відбивають наліт "Шахедів".
Про це повідомляють моніторингові сайти.
Звідки летять дрони
На цей момент відомо, що дрони окупантів рухаються з Броварського району. Принаймні там вже засікли один безпілотник.
Зазначається, що вибухи, які можуть чути у столиці, є результатом роботи систем ППО. Вже є збиття нового БпЛА в районі Димера, Вишгорода.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, Росія завдала удару по селищі Мирне — є постраждалі.
Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, коли у місті запрацює нова система оповіщення.
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