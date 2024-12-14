Столицу Украины снова атакуют российские дроны-камикадзе

Киев снова под атакой — что летит на столицу
В Киеве и области снова наблюдается атака вражеских БпЛА. Силы ПВО Украины уже отбивают налет "Шахедов".
Об этом сообщают мониторинговые сайты.
Откуда летят дроны
На данный момент известно, что дроны оккупантов двигаются из Броварского района. По крайней мере, там уже засекли один беспилотник.
Указывается, что взрывы, которые могут слышно в столице, являются результатом работы систем ПВО. Уже есть сбитие нового БПЛА в районе Дымера, Вышгорода.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, Россия нанесла удар по поселку Мирное — есть пострадавшие.
Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, когда в городе заработает новая система оповещения.
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