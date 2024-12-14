Столицу Украины снова атакуют российские дроны-камикадзе

Атака дроно-камикаде. Иллюстративное фото: росСМИ

В Киеве и области снова наблюдается атака вражеских БпЛА. Силы ПВО Украины уже отбивают налет "Шахедов".

Об этом сообщают мониторинговые сайты.

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Сообщение об атаке дронов. Фото: Скриншот

На данный момент известно, что дроны оккупантов двигаются из Броварского района. По крайней мере, там уже засекли один беспилотник.

Указывается, что взрывы, которые могут слышно в столице, являются результатом работы систем ПВО. Уже есть сбитие нового БПЛА в районе Дымера, Вышгорода.

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