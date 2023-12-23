В Києві 23 грудня випав мокрий сніг

Снігова хуртовина у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київ вчергове засипає снігом, місцями спостерігаються хуртовини. Проте в деяких місцях сніг одразу тане.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Тим часом Київ напередодні Святвечора почало засипати снігом. Щоправда, він швидко тане, хоча й рясний. Припускаємо, що до вечора столицю може добряче засніжити", — йдеться у повідомленні.

"Столиця поступово перетворюється в зимову казку", — пише Труха Київ.

Погода в Києві на 24 та 25 грудня

Синоптики прогнозують сильний вітер у вказані дні. У суботу очікується невеликий сніг, мокрий сніг, температура близько нуля. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 °С. Вдень у столиці різко потеплішає до +7 °С та очікується дощ.

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, в яких очікується ураган на Різдво.