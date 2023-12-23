В Киеве 23 декабря выпал мокрый снег

Снежная метель в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киев в очередной раз засыпает снегом, местами наблюдаются метели. Однако в некоторых местах снег сразу тает.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Видео заснеженного Киева

"Между тем Киев накануне Сочельника начало засыпать снегом. Правда, он быстро тает, хотя и обильный. Предполагаем, что к вечеру столицу может изрядно заснежить", — говорится в сообщении.

"Столица постепенно превращается в зимнюю сказку", — пишет Труха Киев.

Погода в Киеве на 24 и 25 декабря

Синоптики прогнозируют сильный ветер в эти дни. В субботу ожидается небольшой снег, мокрый снег, температура около нуля. Ночью столбики термометров опустятся до -5 °С. Днем в столице резко потеплеет до +7 °С, ожидается дождь.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых ожидается ураган на Рождество.