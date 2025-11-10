Відео
Україна
Відео

Київ зустрів зиму — про що свідчить сніг на початку листопаду

Київ зустрів зиму — про що свідчить сніг на початку листопаду

Дата публікації: 10 листопада 2025 00:48
Оновлено: 00:48
Перший сніг у Києві — про що це сигналізує за словами фахівців
Перший сніг у Києві у 2025 році. Фото: Новини.LIVE

Пізно ввечері жителі Києва змогли побачити ознаки справжньої зими: у столиці випав перший сніг. Невеликий снігопад вкрив тонким шаром припарковані автомобілі та газони.

Кадри з першим снігом 2025 року у Києві публікують Новини.LIVE.

Чи є сніг у листопаді у Києві дивиною

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, дата появи першого снігу цьогоріч є доволі близькою до середніх багаторічних показників. Втім, стійкий сніговий покрив у Києві зазвичай формується значно пізніше — ближче до кінця листопада чи навіть початку грудня.

Як свідчить метеорологічна історія, найраніше перший сніг у столиці був зафіксований ще у 1973 році — 28 вересня. Водночас були роки, коли снігу доводилося чекати аж до Нового року.

Народні прикмети

Наші пращури уважно стежили за першим снігом, щоб спрогнозувати подальшу зиму. Народна мудрість каже:

"Якщо сніг випав на сиру землю, то зима скоро стане", — тобто зимова погода швидко встановиться.

Також вважається, що якщо перший сніг випав рано, "то й весна буде рання".

Раніше повідомлялось, що сьогодні Україну очікують опади та навіть підвищення температури. 

Раніше синоптик повідомила, яка погода очікується у грудні. Зокрема, у перший місяць зими температура повітря буде близько -6...-7 °C.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
