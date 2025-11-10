Видео
Киев встретил зиму — о чем свидетельствует снег в начале ноября

Киев встретил зиму — о чем свидетельствует снег в начале ноября

Дата публикации 10 ноября 2025 00:48
обновлено: 00:48
Первый снег в Киеве - о чем это сигнализирует по словам специалистов
Первый снег в Киеве в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

Поздно вечером жители Киева смогли увидеть признаки настоящей зимы: в столице выпал первый снег. Небольшой снегопад покрыл тонким слоем припаркованные автомобили и газоны.

Кадры с первым снегом 2025 года в Киеве публикуют Новини.LIVE.

Читайте также:

Является ли снег в ноябре в Киеве диковинкой

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, дата появления первого снега в этом году довольно близка к средним многолетним показателям. Впрочем, устойчивый снежный покров в Киеве обычно формируется значительно позже — ближе к концу ноября или даже началу декабря.

Как свидетельствует метеорологическая история, раньше всего первый снег в столице был зафиксирован еще в 1973 году — 28 сентября. В то же время были годы, когда снега приходилось ждать вплоть до Нового года.

Народные приметы

Наши предки внимательно следили за первым снегом, чтобы спрогнозировать дальнейшую зиму. Народная мудрость гласит:

"Если снег выпал на сырую землю, то зима скоро станет", — то есть зимняя погода быстро установится.

Также считается, что если первый снег выпал рано, "то и весна будет ранняя".

Ранее сообщалось, что сегодня Украину ожидают осадки и даже повышение температуры.

Ранее синоптик сообщила, какая погода ожидается в декабре. В частности, в первый месяц зимы температура воздуха будет около -6...-7 °C.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
