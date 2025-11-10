Первый снег в Киеве - о чем это сигнализирует по словам специалистов

Киев встретил зиму — о чем свидетельствует снег в начале ноября
Поздно вечером жители Киева смогли увидеть признаки настоящей зимы: в столице выпал первый снег. Небольшой снегопад покрыл тонким слоем припаркованные автомобили и газоны.
Является ли снег в ноябре в Киеве диковинкой
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, дата появления первого снега в этом году довольно близка к средним многолетним показателям. Впрочем, устойчивый снежный покров в Киеве обычно формируется значительно позже — ближе к концу ноября или даже началу декабря.
Как свидетельствует метеорологическая история, раньше всего первый снег в столице был зафиксирован еще в 1973 году — 28 сентября. В то же время были годы, когда снега приходилось ждать вплоть до Нового года.
Народные приметы
Наши предки внимательно следили за первым снегом, чтобы спрогнозировать дальнейшую зиму. Народная мудрость гласит:
"Если снег выпал на сырую землю, то зима скоро станет", — то есть зимняя погода быстро установится.
Также считается, что если первый снег выпал рано, "то и весна будет ранняя".
