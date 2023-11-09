Київрада передумала звільняти Гінзбург — яка причина

Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург. Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська рада затвердила попередній звіт своєї тимчасової контрольної комісії з питань перевірки видатків бюджету під час війни. У нього було виключено рекомендацію щодо звільнення низки посадовців, зокрема й директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург.

Про це пише Київвлада.

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За пропозицією комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, Київрада виключила з попереднього звіту відразу три рекомендації щодо кадрових питань.

Так, ТКК пропонувала міському голові Віталію Кличку звільнити директорку Департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург та керівника КНП "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" Бориса Борисова, але до кінцевого варіанту даного рішення ці рекомендації не увійшли.

Раніше Київрада вже обговорювала попередній звіт по роботі вказаної ТКК на своїх пленарних засіданнях. Наприклад, 5 жовтня 2023 року низка депутатів відмовлялися ухвалювати питання щодо фінансування медичної сфери столиці коштом бюджету Києва, допоки в ній не буде наведено ладу — тобто, допоки міськрада не затвердить вищевказаний документ, а мер Віталій Кличко не звільнить Валентину Гінзбург. Але тоді все завершилося лише розмовами.

У чому підозрюють Гінзбург

У вересні цього року тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки видатків бюджету міста Києва під час воєнного стану після проведеної перевірки, в тому числі діяльності Департаменту охорони здоров’я КМДА, затвердила звіт в якому висловила недовіру директору Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентині Гінзбург.

Крім того, меру Віталію Кличку рекомендовано відправити її у відставку, а результати перевірки у відомстві — передати правоохоронним органам.

Рішення з детальним звітом перевірки видатків бюджетних коштів відомством опубліковано на сайті столичної адміністрації. Цей звіт затверджено та проголосовано одноголосно представниками всіх шести фракцій Київради.

Нагадаємо, що за поданням міністра оборони України Рустема Умєрова було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. За його словами, він продовжить службу в Міноборони.