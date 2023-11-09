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Киевсовет передумал увольнять Гинзбург — какая причина

9 ноября 2023 16:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевсовет передумал увольнять Гинзбург — какая причина
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. Фото: kyivcity.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киевский городской совет утвердил предварительный отчет своей временной контрольной комиссии по вопросам проверки расходов бюджета во время войны. В нем была исключена рекомендация по увольнению ряда чиновников, в том числе директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

Об этом пишет Київвлада.

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По предложению комиссии по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции, Киевсовет исключил из предварительного отчета сразу три рекомендации по кадровым вопросам.

Так, ТКК предлагала городскому голове Виталию Кличко уволить директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург и руководителя КНП "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" Бориса Борисова, но в конечный вариант данного решения эти рекомендации не вошли.

Ранее Киевсовет уже обсуждал предварительный отчет по работе указанной ТКК на своих пленарных заседаниях. Например, 5 октября 2023 года ряд депутатов отказывались принимать вопросы о финансировании медицинской сферы столицы за счет бюджета Киева, пока в ней не будет наведен порядок — то есть пока горсовет не утвердит вышеуказанный документ, а мэр Виталий Кличко не уволит Валентину Гинзбург. Но тогда все завершилось только разговорами.

В чем подозревают Гинзбург

В сентябре этого года временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки расходов бюджета города Киева во время военного положения после проведенной проверки, в том числе деятельности Департамента здравоохранения КГГА, утвердила отчет, в котором выразила недоверие директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург.

Кроме того, мэру Виталию Кличко рекомендовано отправить ее в отставку, а результаты проверки в ведомстве передать правоохранительным органам.

Решение с подробным отчетом проверки расходов бюджетных средств ведомством опубликовано на сайте столичной администрации. Этот отчет утвержден и проголосован единогласно представителями всех шести фракций Киевсовета.

Напомним, что по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова было уволено командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. По его словам, он продолжит службу в Минобороны.

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