Київрада перейменувала кілька вулиць та провулків

Київрада перейменувала вулиці

Київрада перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар. Перейменували ті вулиці, які пов'язані з Росії та СРСР. Рішення було ухвалено на засіданні, яке відбулося у четвер, 9 лютого.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Перейменування вулиць

За словами Кличка, перейменували такі вулиці:

проспект Перемоги до проспекту Берестейський;

площу Перемоги до площі Галицька;

провулок Мічуріна до провулка Болсуновський;

Брест-Литовське шосе до Берестейського шосе;

вул. Петрівську у вул. Вознесенський Яр.

"Водночас отримавши законні підстави — рішення Міністерства культури — вчора в Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. А сьогодні прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну", — написав Кличко.

Також Кличко написав, що Київ очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати й пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків — Миколі Щорсу. На цьому давно наполягають кияни.

Нагадаємо, 10 листопада депутати Київради перейменували вулиці, назви яких пов'язані з росією та радянським минулим. Загалом нові назви отримали 11 вулиць.

Також ми писали, що на засіданні топонімічної комісії Ізюма погодили перейменувати 22 вулиці міста. Тепер їхні назви не матимуть жодних зв'язків із росією.