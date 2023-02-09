Киеврада переименовала несколько улиц и переулков: детали
Киеврада переименовала 31 улицу, переулок, проспект и бульвар. Переименовали те улицы, которые связаны с рф и СССР. Решение было принято на заседании, которое состоялось в четверг, 9 февраля.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Переименование улиц
По словам Кличко переименовали следующие улицы:
- проспект Победы в проспект Берестейский;
- площадь Победы в площадь Галицкая;
- переулок Мичурина в переулок Болсуновский;
- Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе;
- улицу Петровскую в улицу Вознесенский Яр.
"Вместе с тем, получив законные основания — решение Министерства культуры — вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А сегодня убрали памятник советскому военачальнику Ватутину", — написал Кличко.
Также Кличко написал, что Киев ожидает решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков — Николаю Щорсу. На этом давно настаивают киевляне.
Напомним, 10 ноября депутаты Киевсовета переименовали улицы, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В общей сложности новые названия получили 11 улиц.
Также мы писали, что на заседании топонимической комиссии Изюма согласовали переименовать 22 улицы города. Теперь их названия не будут иметь никаких связей с россией.