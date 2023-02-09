Киеврада переименовала несколько улиц и переулков

Киеврада переименовала улицы

Киеврада переименовала 31 улицу, переулок, проспект и бульвар. Переименовали те улицы, которые связаны с рф и СССР. Решение было принято на заседании, которое состоялось в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Переименование улиц

По словам Кличко переименовали следующие улицы:

проспект Победы в проспект Берестейский;

площадь Победы в площадь Галицкая;

переулок Мичурина в переулок Болсуновский;

Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе;

улицу Петровскую в улицу Вознесенский Яр.

"Вместе с тем, получив законные основания — решение Министерства культуры — вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А сегодня убрали памятник советскому военачальнику Ватутину", — написал Кличко.

Также Кличко написал, что Киев ожидает решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков — Николаю Щорсу. На этом давно настаивают киевляне.

Напомним, 10 ноября депутаты Киевсовета переименовали улицы, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В общей сложности новые названия получили 11 улиц.

Также мы писали, что на заседании топонимической комиссии Изюма согласовали переименовать 22 улицы города. Теперь их названия не будут иметь никаких связей с россией.