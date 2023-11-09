Київрада підтримала назвати сквер іменем загиблого Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Український військовий Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, який загинув на фронті. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 9 листопада, Київська міська рада підтримала назвати сквер у місті іменем загиблого військового Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він буде розташований у Печерському районі.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Сквер імені Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

За словами заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, ініціатора проєкту рішення Володимира Бондаренка, український доброволець, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

Український військовий Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, який загинув на фронті. Фото: kmr.gov.ua

"У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий та мужній боєць, справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей. У березні цього року тисячі українців прощались з Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла у Печерському районі", — наголосив Володимир Бондаренко.

Він наголосив, що у процесі підготовки проєкту рішення було отримано згоду близьких та побратимів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.

Також ми писали, що 10 березня у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.