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Киевсовет поддержал назвать сквер именем погибшего Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

9 ноября 2023 22:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевсовет поддержал назвать сквер именем погибшего Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Украинский военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, который погиб на фронте. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 ноября, Киевский городской совет поддержал назвать сквер в городе именем погибшего военного Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он будет находиться в Печерском районе.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Сквер имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

По словам заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета, инициатора проекта решения Владимира Бондаренко, украинский доброволец, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

Украинский военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, погибший на фронте
Украинский военный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, который погиб на фронте. Фото: kmr.gov.ua

"В войне за Украину мы теряем лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как смелый и мужественный боец, настоящий патриот и Защитник своего государства. Он сражался за Украину и вел за собой людей. В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержаны электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", — отметил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что в процессе подготовки проекта решения было получено согласие близких и собратьев Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою.

Также мы писали, что 10 марта в Киеве попрощались с погибшим на фронте Героем Украины 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.

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