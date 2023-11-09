Киевсовет поддержал назвать сквер именем погибшего Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Сегодня, 9 ноября, Киевский городской совет поддержал назвать сквер в городе именем погибшего военного Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он будет находиться в Печерском районе.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
Сквер имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
По словам заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета, инициатора проекта решения Владимира Бондаренко, украинский доброволец, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.
"В войне за Украину мы теряем лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как смелый и мужественный боец, настоящий патриот и Защитник своего государства. Он сражался за Украину и вел за собой людей. В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержаны электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", — отметил Владимир Бондаренко.
Он отметил, что в процессе подготовки проекта решения было получено согласие близких и собратьев Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою.
Также мы писали, что 10 марта в Киеве попрощались с погибшим на фронте Героем Украины 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.
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