Податок за оренду нерухомості — яку суму доведеться платити державі

Депутати на засідання. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради з пропозицією розглянути можливість внесення змін до податкового законодавства України щодо зниження рівня оподаткування доходів від оренди житлової нерухомості. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 18 грудня.

Про це стало відомо під час пленарного засідання.

Яку суму мають платити орендодавці державі

"На сьогодні надмірне податкове навантаження та складні бюрократичні процедури призводять до непрозорості ринку оренди житлової нерухомості та зменшення надходжень від доходу від оренди житла до державного та місцевих бюджетів", — йдеться в повідомленні.

Депутати пропонують знизити ставку оподаткування для орендодавців з 23% до 10% (із них 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору).

У супровідних документах зазначається, що зниження податкового навантаження стимулюватиме добровільну реєстрацію угод щодо оренди житлової нерухомості та створення прозорих правил для орендодавців та орендарів житла.

Довідка

Наразі орендодавці житлової нерухомості мають сплачувати до бюджету 23% від доходу, отриманого ними від оренди житлової нерухомості, якщо вони не зареєстровані як ФОП. До цієї суми входить 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

