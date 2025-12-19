Налог за аренду недвижимости — какую сумму придется платить государству

Киевсовет просит Раду изменить сумму налога для арендодателей
Киевский городской совет обратился в Веховную Раду с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в налоговое законодательство Украины относительно снижения уровня налогообложения доходов от аренды жилой недвижимости. Соответствующее решение приняли в четверг, 18 декабря.
Об этом стало известно во время пленарного заседания.
Какую сумму должны платить арендодатели государству
"На сегодня чрезмерная налоговая нагрузка и сложные бюрократические процедуры приводят к непрозрачности рынка аренды жилой недвижимости и уменьшению поступлений от дохода от аренды жилья в государственный и местные бюджеты", — говорится в сообщении.
Депутаты предлагают снизить ставку налогообложения для арендодателей с 23% до 10% (из них 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).
В сопроводительных документах отмечается, что снижение налоговой нагрузки будет стимулировать добровольную регистрацию сделок по аренде жилой недвижимости и создание прозрачных правил для арендодателей и арендаторов жилья.
Справка
Сейчас арендодатели жилой недвижимости должны платить в бюджет 23% от дохода, полученного ими от аренды жилой недвижимости, если они не зарегистрированы как ФЛП. В эту сумму входит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
