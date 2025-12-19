Видео
Главная Киев Киевсовет просит Раду изменить сумму налога для арендодателей

Киевсовет просит Раду изменить сумму налога для арендодателей

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:19
Налог за аренду недвижимости — какую сумму придется платить государству
Депутаты на заседании. Фото: прессслужба Киевсовета

Киевский городской совет обратился в Веховную Раду с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в налоговое законодательство Украины относительно снижения уровня налогообложения доходов от аренды жилой недвижимости. Соответствующее решение приняли в четверг, 18 декабря.

Об этом стало известно во время пленарного заседания.

Читайте также:

Какую сумму должны платить арендодатели государству

"На сегодня чрезмерная налоговая нагрузка и сложные бюрократические процедуры приводят к непрозрачности рынка аренды жилой недвижимости и уменьшению поступлений от дохода от аренды жилья в государственный и местные бюджеты", — говорится в сообщении.

Депутаты предлагают снизить ставку налогообложения для арендодателей с 23% до 10% (из них 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).

В сопроводительных документах отмечается, что снижение налоговой нагрузки будет стимулировать добровольную регистрацию сделок по аренде жилой недвижимости и создание прозрачных правил для арендодателей и арендаторов жилья.

Справка

Сейчас арендодатели жилой недвижимости должны платить в бюджет 23% от дохода, полученного ими от аренды жилой недвижимости, если они не зарегистрированы как ФЛП. В эту сумму входит 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Напомним, в Украине может появиться новый вид налога.

Также сообщалось, что с 1 января вырастут налоги для физических лиц — предпринимателей.

Верховная Рада налоги недвижимость аренда Киевсовет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
