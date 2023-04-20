Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

У четвер, 21 квітня, Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Окрім того, столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Розірвання договору

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", — сказав Кличко.

Раніше мер столиці розповідав, що 21 квітня Київрада повинна розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством країни-агресора.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", — підкреслив раніше Кличко.

Нагадаємо, 21 квітня до Києва прибув Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він віддав шану загиблим українським воїнам біля меморіалу на Михайлівській площі столиці.

Додамо, Єнс Столтенберг запевнив, що союзники продовжать підтримувати Україну попри ядерні погрози Російської Федерації. Цю заяву керівник НАТО зробив на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.