Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

В четверг, 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Расторжение договора

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора — России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", — сказал Кличко.

Ранее мэр столицы рассказывал, что 21 апреля Киевсовет должен рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды земли с посольством страны-агрессора.

"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", — подчеркнул ранее Кличко.

Напомним, 21 апреля в Киев прибыл Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отдал честь погибшим украинским воинам возле мемориала на Михайловской площади столицы.

Добавим, Йенс Столтенберг заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы Российской Федерации. Это заявление руководитель НАТО сделал на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.