Київрада затвердила концепцію утвердження української мови у всіх сферах життя у Києві

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Фото: КМДА

Київська міська рада затвердила міську концепцію зміцнення української мови у всіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки. Концепцію було розроблено з метою визначення стратегічних пріоритетів та створення умов для поширення української мови у всіх сферах життя міста, зміцнення її об'єднавчої ролі як засобу захисту національного мовно-культурного та інформаційного простору.

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

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Відповідно до цієї концепції будуть створені умови для вивчення та спілкування українською мовою, надаватиметься підтримка всім, хто планує або вже переходить на українську мову, а також буде створено україномовне середовище у всіх сферах життєдіяльності міста. Для цього будуть створені зручні та доступні всім киянам офлайн та онлайн-послуги для вивчення та практики української мови, а також організовані осередки україномовного середовища у всіх районах міста. Концепція також передбачає затвердження позиції української мови у культурно-інформаційному просторі Києва, підтримку української мови через проведення інформаційно-комунікативних кампаній та популяризацію української мови у публічному просторі столиці.

Як зазначає заступник голови КМДА Ганна Старостенко, підтримка та розвиток української мови є важливим чинником збереження національної ідентичності, особливо за умов повномасштабної війни Росії проти України. Соціолінгвістичні дослідження показують, що у столиці існує двомовність, оскільки лише 44% киян використовують українську мову у повсякденному житті

В рамках реалізації Концепції проводитимуться регулярні оцінки ефективності та доступності заходів, а також встановлюватимуться зворотний зв'язок із цільовими аудиторіями. Для цього організовуватимуться опитування та фокус-групи серед репрезентативної кількості киян, щоб визначити думки та потреби у розвитку україномовного середовища столиці.

Нагадаємо, що Міністерство освіти в Ірландії запровадило українську мову як факультативний предмет у місцевих школах із вересня 2023 року.