Киеврада утвердила концепцию утверждения украинского языка во всех сферах жизни в Киеве

Заместительница главы КГГА Анна Старостенко. Фото: КГГА

Киевский городской совет утвердил городскую концепцию укрепления украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы на 2023-2025 годы. Концепция была разработана с целью определения стратегических приоритетов и создания условий для распространения украинского языка во всех сферах жизни города, укрепления его объединительной роли как средства защиты национального языково-культурного и информационного пространства.

Об этом сообщила заместительница главы КГГА Анна Старостенко.

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В соответствии с этой концепцией будут созданы условия для изучения и общения на украинском языке, оказываться поддержка всем, кто планирует или уже переходит на украинский язык, а также будет создана украиноязычная среда во всех сферах жизнедеятельности города. Для этого будут созданы удобные и доступные всем киевлянам оффлайн и онлайн-услуги для изучения и практики украинского языка, а также организованы ячейки украиноязычной среды во всех районах города. Концепция также предусматривает утверждение позиции украинского языка в культурно-информационном пространстве Киева, поддержку украинской речи через проведение информационно-коммуникативных кампаний и популяризацию украинского языка в публичном пространстве столицы.

Как отмечает заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, поддержка и развитие украинского языка является важным фактором сохранения национальной идентичности, особенно в условиях полномасштабной войны России против Украины. Социолингвистические исследования показывают, что в столице существует двуязычие, поскольку только 44% киевлян используют украинский язык в повседневной жизни

В рамках реализации Концепции будут проводиться регулярные оценки эффективности и доступности мероприятий, а также устанавливаться обратная связь с целевыми аудиториями. Для этого будут организовываться опросы и фокус-группы среди репрезентативного количества киевлян, чтобы определить мнения и потребности в развитии украиноязычной среды столицы.

Напомним, что Министерство образования в Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в местных школах с сентября 2023 года.