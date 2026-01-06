У Києві та Київській області 6 січня діятимуть графіки відключень світла

Електрики лагодять мережі. Фото ілюстратвине: УНІАН

У понеділок, 6 січня, у Києві та у Київській області діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з необхідністю балансування енергосистеми та стабілізації її роботи в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення світла в Києві 6 січня

У столиці вимикатимуть за затвердженими погодинними графіками.

Графіки відключення електроенергії 6 січня в Київській області

Енергетики закликають мешканців заздалегідь ознайомитися з актуальними чергами відключень для своїх адрес і за можливості зменшити споживання електроенергії у пікові години.

У разі змін у графіках або скасування обмежень інформацію обіцяють оперативно оновлювати. Слідкувати за актуальними повідомленнями можна в офіційних каналах, зокрема в телеграмі.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, коли в Україні може покращитися ситуація з графіками відключень.

Тим часом Росія не припиняє атакувати енергооб'єкти в Україні. В Укренерго зробили заяву щодо відключень.