Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київщина та столиця будуть без світла — які графіки на сьогодні

Київщина та столиця будуть без світла — які графіки на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 07:31
У Києві та Київській області 6 січня діятимуть графіки відключень світла
Електрики лагодять мережі. Фото ілюстратвине: УНІАН

У понеділок, 6 січня, у Києві та у Київській області діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з необхідністю балансування енергосистеми та стабілізації її роботи в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Києві 6 січня

У столиці вимикатимуть за затвердженими погодинними графіками.

Відключення світла Київ
Графіки в Києві. Фото: ДТЕК
Київ графіки
Відключення світла в Києві 6 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення електроенергії 6 січня в Київській області

Енергетики закликають мешканців заздалегідь ознайомитися з актуальними чергами відключень для своїх адрес і за можливості зменшити споживання електроенергії у пікові години.

Київська область графіки
Відключення електрики в Київській області 6 січня. Фото: ДТЕК
Графіки відключення ДТЕК
Стабілізаційні відключення. Фото: ДТЕК

У разі змін у графіках або скасування обмежень інформацію обіцяють оперативно оновлювати. Слідкувати за актуальними повідомленнями можна в офіційних каналах, зокрема в телеграмі.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, коли в Україні може покращитися ситуація з графіками відключень.

Тим часом Росія не припиняє атакувати енергооб'єкти в Україні. В Укренерго зробили заяву щодо відключень.

Київ Київська область енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації