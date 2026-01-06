Видео
Україна
Видео

Киевщина и столица будут без света — какие графики на сегодня

Дата публикации 6 января 2026 07:31
В Киеве и Киевской области 6 января будут действовать графики отключений света
Электрики чинят сети. Фото иллюстратвине: УНИАН

В понедельник, 6 января, в Киеве и в Киевской области будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения связаны с необходимостью балансировки энергосистемы и стабилизации ее работы в условиях повышенной нагрузки.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключение света в Киеве 6 января

В столице будут выключать по утвержденным почасовым графикам.

Відключення світла Київ
Графики в Киеве. Фото: ДТЭК
Київ графіки
Отключение света в Киеве 6 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии 6 января в Киевской области

Энергетики призывают жителей заранее ознакомиться с актуальными очередями отключений для своих адресов и по возможности уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Київська область графіки
Отключение электричества в Киевской области 6 января. Фото: ДТЭК
Графіки відключення ДТЕК
Стабилизационные отключения. Фото: ДТЭК

В случае изменений в графиках или отмены ограничений информацию обещают оперативно обновлять. Следить за актуальными сообщениями можно в официальных каналах, в частности в телеграмме.

Напомним, недавно эксперт объяснил, когда в Украине может улучшиться ситуация с графиками отключений.

Тем временем Россия не прекращает атаковать энергообъекты в Украине. В Укрэнерго сделали заявление относительно отключений.

Киев Киевская область энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
