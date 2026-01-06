В Киеве и Киевской области 6 января будут действовать графики отключений света

Киевщина и столица будут без света — какие графики на сегодня
В понедельник, 6 января, в Киеве и в Киевской области будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения связаны с необходимостью балансировки энергосистемы и стабилизации ее работы в условиях повышенной нагрузки.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отключение света в Киеве 6 января
В столице будут выключать по утвержденным почасовым графикам.
Графики отключения электроэнергии 6 января в Киевской области
Энергетики призывают жителей заранее ознакомиться с актуальными очередями отключений для своих адресов и по возможности уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.
В случае изменений в графиках или отмены ограничений информацию обещают оперативно обновлять. Следить за актуальными сообщениями можно в официальных каналах, в частности в телеграмме.
