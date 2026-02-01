Відео
Головна Київ Київщина в темряві — графіки відключень світла на сьогодні

Київщина в темряві — графіки відключень світла на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 04:01
Як відключатимуть світло на Київщині 1 лютого 2026 року — графіки від ДТЕК
Темрява на вулиці. Фото ілюстративне: AP

Стабілізаційні графіки відключень світла на Київщині в неділю, 1 лютого, застосовуватимуть упродовж усієї доби. Причиною запровадження обмежень є наслідки ударів по енергооб'єктах.

Про це повідомили у ДТЕК.

Читайте також:

Як відключатимуть світло на Київщині 1 лютого

У регіоні діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черги 1.1 і 1.2: світла не буде від 01:30 до 05:00, від 06:00 до 08:30, від 12:00 до 19:00, від 22:30 до 24:00;
  • черги 2.1 та 2.2: світла не буде від 01:30 до 08:30, від 12:00 до 19:00 та від 22:30 до 24:00;  
  • черги 3.1 і 3.2: світла не буде від 05:00 до 12:00 та від 15:30 до 22:30;
  • черги 4.1 і 4.2: світла не буде від 00:00 до 01:30, від 05:00 до 12:00 та від 20:30 до 23:00;  
  • черги 5.1 і 5.2: світла не буде від 00:00 до 01:30, від 08:30 до 15:30, від 19:00 до 24:00;
  • черги 6.1 і 6.2: світла не буде від 00:00 до 05:00, від 08:30 до 15:30, від 19:00 до 22:30.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 1 лютого на Львівщині погодинні відключення діятимуть упродовж усієї доби. У деяких чергах тривалість відключень сягне семи годин на добу.

Також ми повідомляли про складну ситуацію в енергетичній системі Одещини. Графіки відключень поки що діють не в усьому регіоні.

електроенергія Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
