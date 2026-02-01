Видео
Україна
Главная Киев Киевщина в темноте — графики отключений света на сегодня

Киевщина в темноте — графики отключений света на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 04:01
Как будут отключать свет на Киевщине 1 февраля 2026 года — графики от ДТЭК
Темнота на улице. Фото иллюстративное: AP

Стабилизационные графики отключений света на Киевщине в воскресенье, 1 февраля, будут применять в течение всех суток. Причиной введения ограничений являются последствия ударов по энергообъектам.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Как будут отключать свет на Киевщине 1 февраля

В регионе будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 01:30 до 05:00, с 06:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00, с 22:30 до 24:00;
  • очереди 2.1 и 2.2: света не будет с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
  • очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 12:00 и с 20:30 до 23:00;
  • очереди 5.1 и 5.2: света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30, с 19:00 до 24:00;
  • очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30, с 19:00 до 22:30.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 1 февраля на Львовщине почасовые отключения будут действовать в течение всех суток. В некоторых очередях продолжительность отключений достигнет семи часов в сутки.

Также мы сообщали о сложной ситуации в энергетической системе Одесской области. Графики отключений пока действуют не во всем регионе.

электроэнергия Киевская область отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
