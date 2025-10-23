Як відключатимуть світло на Київщині 24 жовтня 2025 року — графіки від ДТЕК

Темна вулиця. Фото ілюстративне: Associated Press

Стабілізаційні графіки відключень світла на Київщині в п'ятницю, 24 жовтня, застосовуватимуть від 07:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як відключатимуть світло в Київській області 24 жовтня

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 09:00 до 11:00 та від 17:00 до 21:00;

черга 1.2: світла не буде від 09:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00;

черга 2.1 та 2.2: світла не буде від 07:00 до 10:30 та від 17:00 до 21:00;

черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 10:00 до 14:00 та від 20:30 до 23:00;

черга 4.1: світла не буде від 10:00 до 14:00 та від 20:30 до 23:00;

черга 4.2: світла не буде від 13:30 до 17:30 та від 20:30 до 23:00;

черга 5.1: світла не буде від 13:00 до 17:30;

черга 5.2: світла не буде від 07:00 до 09:00 та від 13:30 до 17:30;

черга 6.1: світла не буде від 07:00 до 10:30 та від 15:00 до 17:30;

черга 6.2: світла не буде від 18:00 до 21:00.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 24 жовтня в деяких регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли про складну ситуацію в енергетичній системі Одещини. Графіки відключень у регіоні поки що не діють, але не виключається, що їх можуть запровадити.