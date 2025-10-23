Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київщина в темряві — графіки відключень світла на завтра

Київщина в темряві — графіки відключень світла на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:42
Як відключатимуть світло на Київщині 24 жовтня 2025 року — графіки від ДТЕК
Темна вулиця. Фото ілюстративне: Associated Press

Стабілізаційні графіки відключень світла на Київщині в п'ятницю, 24 жовтня, застосовуватимуть від 07:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Як відключатимуть світло в Київській області 24 жовтня 

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1: світла не буде від 09:00 до 11:00 та від 17:00 до 21:00;
  • черга 1.2: світла не буде від 09:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00;
  • черга 2.1 та 2.2: світла не буде від 07:00 до 10:30 та від 17:00 до 21:00; 
  • черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 10:00 до 14:00 та від 20:30 до 23:00;
  • черга 4.1: світла не буде від 10:00 до 14:00 та від 20:30 до 23:00;
  • черга 4.2: світла не буде від 13:30 до 17:30 та від 20:30 до 23:00;
  • черга 5.1: світла не буде від 13:00 до 17:30;
  • черга 5.2: світла не буде від 07:00 до 09:00 та від 13:30 до 17:30;
  • черга 6.1: світла не буде від 07:00 до 10:30 та від 15:00 до 17:30;
  • черга 6.2: світла не буде від 18:00 до 21:00.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 24 жовтня в деяких регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли про складну ситуацію в енергетичній системі Одещини. Графіки відключень у регіоні поки що не діють, але не виключається, що їх можуть запровадити.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації