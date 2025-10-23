Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевщина в темноте — графики отключений света на завтра

Киевщина в темноте — графики отключений света на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 23:36
обновлено: 23:41
Как будут отключать свет на Киевщине 24 октября 2025 года — графики от ДТЭК
Темная улица. Фото иллюстративное: Associated Press

Стабилизационные графики отключений света на Киевщине в пятницу, 24 октября, будут применять с 07:00 до 23:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Как будут отключать свет в Киевской области 24 октября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: света не будет с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00;
  • очередь 1.2: света не будет с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00;
  • очередь 2.1 и 2.2: света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:00;
  • очередь 4.1: света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:00;
  • очередь 4.2: света не будет с 13:30 до 17:30 и с 20:30 до 23:00;
  • очередь 5.1: света не будет с 13:00 до 17:30;
  • очередь 5.2: света не будет с 07:00 до 09:00 и с 13:30 до 17:30;
  • очередь 6.1: света не будет с 07:00 до 10:30 и с 15:00 до 17:30;
  • очередь 6.2: света не будет с 18:00 до 21:00.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 24 октября в некоторых регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали о сложной ситуации в энергетической системе Одесской области. Графики отключений в регионе пока не действуют, но не исключается, что их могут ввести.

Киев электроэнергия ДТЭК отключения света графики отключений света
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации