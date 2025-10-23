Как будут отключать свет на Киевщине 24 октября 2025 года — графики от ДТЭК

Темная улица. Фото иллюстративное: Associated Press

Стабилизационные графики отключений света на Киевщине в пятницу, 24 октября, будут применять с 07:00 до 23:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как будут отключать свет в Киевской области 24 октября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00;

очередь 1.2: света не будет с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00;

очередь 2.1 и 2.2: света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:00;

очередь 4.1: света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 23:00;

очередь 4.2: света не будет с 13:30 до 17:30 и с 20:30 до 23:00;

очередь 5.1: света не будет с 13:00 до 17:30;

очередь 5.2: света не будет с 07:00 до 09:00 и с 13:30 до 17:30;

очередь 6.1: света не будет с 07:00 до 10:30 и с 15:00 до 17:30;

очередь 6.2: света не будет с 18:00 до 21:00.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 24 октября в некоторых регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали о сложной ситуации в энергетической системе Одесской области. Графики отключений в регионе пока не действуют, но не исключается, что их могут ввести.