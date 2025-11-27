Відео
Україна
Київщину накриє мороз — чи очікувати завтра опадів

Київщину накриє мороз — чи очікувати завтра опадів

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:31
Прогноз погоди на Київщині на 28 листопада
Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області 28 листопада очікується холодна погода. Стовпчик термометра максимально підніметься до +6 °С.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у четвер, 27 листопада.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 28 листопада

За даними синоптиків, у Києві та на Київщині 28 листопада очікується хмарна погода. Вночі та вранці прогнозують невеликий дощ, вдень — без опадів.

Вітер північний, із переходом на східний, 3-8 м/с.

В області вночі очікується +4...-1 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 °С. У Києві вночі та вдень +2...+4 °С.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, завтра на Харківщині очікується негода.

Також ми писали, де в Україні очікувати дощів 27 листопада.

погода Київ похолодання Київська область морози
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
