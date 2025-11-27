Прогноз погоды на Киевщине на 28 ноября

Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области 28 ноября ожидается холодная погода. Столбик термометра максимально поднимется до +6 °С.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в четверг, 27 ноября.

Прогноз погоды на 28 ноября

Прогноз погоды на 28 ноября

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области 28 ноября ожидается облачная погода. Ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, днем — без осадков.

Ветер северный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

В области ночью ожидается +4...-1 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +1...+6 °С. В Киеве ночью и днем +2...+4 °С.

