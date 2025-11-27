Видео
Киевскую область накроет мороз — ожидать ли завтра осадков

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:31
Прогноз погоды на Киевщине на 28 ноября
Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области 28 ноября ожидается холодная погода. Столбик термометра максимально поднимется до +6 °С.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

погода
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 28 ноября

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области 28 ноября ожидается облачная погода. Ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, днем — без осадков.

Ветер северный с переходом на восточный, 3-8 м/с.

В области ночью ожидается +4...-1 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +1...+6 °С. В Киеве ночью и днем +2...+4 °С.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, завтра на Харьковщине ожидается непогода.

Также мы писали, где в Украине ожидать дожди 27 ноября.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
