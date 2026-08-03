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Головна Київ Київщину накриє сильна спека: температура підніметься до +37°

Київщину накриє сильна спека: температура підніметься до +37°

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 15:01
Погода у Києві та області 4 серпня: прогнозують спеку до +37°
Дівчина охолоджується на вулиці Києва. Фото: Reuters

У вівторок, 4 серпня, на Київщині та в столиці очікується суха й спекотна погода. Температура повітря вдень місцями підніметься до +37 градусів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Київщину накриє сильна спека

За прогнозом синоптиків, 4 серпня на території Київської області та в Києві опадів не передбачається. Погода буде сухою та сонячною, а вітер змінить напрямок і матиме швидкість 3–8 м/с.

У Київській області вночі температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів. Вдень очікується сильна спека — стовпчики термометрів покажуть +35…+37°.

У столиці нічна температура буде дещо вищою — близько +20…+22 градусів. У денні години в Києві прогнозують до +35°.

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Мешканцям регіону радять у спекотні години уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та дотримуватися заходів безпеки під час високих температур.

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Новини.LIVE писали, що у Києві правоохоронці викрили схему незаконного уникнення мобілізації, яку організували через укладення фіктивних шлюбів. За 7 тисяч доларів зловмисники пропонували військовозобов’язаним оформити відстрочку та отримати можливість виїзду за межі України. Чотирьом учасникам схеми вже оголосили про підозру.

Київ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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