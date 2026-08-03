Погода в Киеве и области 4 августа: прогнозируется жара до +37°

Девушка охлаждается на улице Киева. Фото: Reuters

Во вторник, 4 августа, в Киевской области и в столице ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем местами поднимется до +37 градусов.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Киевскую область накроет сильная жара

По прогнозу синоптиков, 4 августа на территории Киевской области и в Киеве осадков не предвидится. Погода будет сухой и солнечной, а ветер изменит направление и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Днем ожидается сильная жара — столбики термометров покажут +35…+37°.

В столице ночная температура будет несколько выше — около +20…+22 градусов. В дневные часы в Киеве прогнозируют до +35°.

Читайте также:

Жителям региона рекомендуют в жаркие часы избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и соблюдать меры безопасности при высоких температурах.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом. В рамках первого мероприятия дипломаты побывали на месте российского удара в районе Лукьяновки и возложили цветы на Майдане Независимости в память о погибших героях.

Новини.LIVE писали, что в Киеве правоохранители раскрыли схему незаконного уклонения от мобилизации, организованную путем заключения фиктивных браков. За 7 тысяч долларов злоумышленники предлагали военнообязанным оформить отсрочку и получить возможность выезда за пределы Украины. Четырем участникам схемы уже объявили о подозрении.