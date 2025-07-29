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Головна Київ Київщину накриють сильні дощі та грози — прогноз на завтра

Київщину накриють сильні дощі та грози — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:35
Погода у Києві 30 липня - очікуються сильні дощі з грозами
Блискавка у Києві. Ілюстративне фото: Telegram/Київ Інфо

У Києві та області у середу, 30 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня буде в межах +20...+25 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Прогноз погоди на Київщині 30 липня

Завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями, очікується значний дощ із грозою. Водночас синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +14...+19 °С; 
  • вдень +20...+25 °С.

У Києві вночі очікується +17...+19 °С, вдень — +21...+23 °С.

Метеорологічні явища 30 липня

Завтра мешканців Києва та області попереджають про значний дощ та грозу. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.         

Гроза та сильний дощ у Києві 30 липня - прогноз
Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зниження температури повітря у деяких областях завтра.

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень

погода Київ літо синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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