Погода в Киеве 30 июля - ожидаются сильные дожди с грозами

Киевщину накроют сильные дожди и грозы — прогноз на завтра
В Киеве и области в среду, 30 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +20...+25 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Прогноз погоды на Киевщине 30 июля
Завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями, ожидается значительный дождь с грозой. В то же время синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +14...+19 °С;
- днем +20...+25 °С.
В Киеве ночью ожидается +17...+19 °С, днем — +21...+23 °С.
Метеорологические явления 30 июля
Завтра жителей Киева и области предупреждают о значительном дожде и грозе. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о снижении температуры воздуха в некоторых областях завтра.
Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю.
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