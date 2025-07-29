Погода в Киеве 30 июля - ожидаются сильные дожди с грозами

Молния в Киеве. Иллюстративное фото: Telegram/Київ Інфо

В Киеве и области в среду, 30 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +20...+25 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Прогноз погоды на Киевщине 30 июля

Завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями, ожидается значительный дождь с грозой. В то же время синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +14...+19 °С;

днем +20...+25 °С.

В Киеве ночью ожидается +17...+19 °С, днем — +21...+23 °С.

Метеорологические явления 30 июля

Завтра жителей Киева и области предупреждают о значительном дожде и грозе. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о снижении температуры воздуха в некоторых областях завтра.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю.