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Головна Київ Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни

Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 23:06
Вибухи в Київській області 14 червня — деталі
Вибух ввечері в місті. Ілюстративне фото: Depositphotos
Ключові моменти Вибухи в Київській області 14 червня

У Київській області ввечері 14 червня гримлять вибухи. Це результат роботи сил ППО. Російські окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками, через що повітряну тривогу оголосили в половині областей країни, зокрема Київській та Києві.

Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram.

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Вибухи в Київській області 14 червня

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації закликають утриматися від фіксації збиття російських цілей та не нехтувати власною безпекою. 

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — просять в ОВА.

Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни - фото 1
Скриншот повідомлення Київської ОВА в Telegram

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській,
  • окремих районах Черкаської.

Традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганщина та півострів Крим.

Вибухи в Київській області 15 червня
Повітряна тривога в Україні 14 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці 14 червня Росія атакувала "шахедами" Запоріжжя, через що в місті виявили пожежі та чималі пошкодження інфраструктури. Очільник області Іван Федоров показав наслідки удару РФ.

Також ми повідомляли, що упродовж доби 13-14 червня Росія обстріляла п'ять населених пунктів Харківської області. Безпілотниками та КАБами ворог пошкодив житлові будинки та готель.

Додамо, що в суботу, 14 червня, стало відомо про вибух у гуртожитку в Краматорську. Трагедія трапилась ще 13 червня, внаслідок чого загинула дитина, ще двоє дітей постраждали.

вибух Київська область Київська військова адміністрація ППО атака
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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