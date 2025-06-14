Вибухи в Київській області 14 червня — деталі

Київщину сколихнули сильні вибухи — РФ атакує пів країни
У Київській області ввечері 14 червня гримлять вибухи. Це результат роботи сил ППО. Російські окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками, через що повітряну тривогу оголосили в половині областей країни, зокрема Київській та Києві.
Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram.
Вибухи в Київській області 14 червня
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться в повідомленні.
Також в адміністрації закликають утриматися від фіксації збиття російських цілей та не нехтувати власною безпекою.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — просять в ОВА.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- окремих районах Черкаської.
Традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганщина та півострів Крим.
Нагадаємо, що вранці 14 червня Росія атакувала "шахедами" Запоріжжя, через що в місті виявили пожежі та чималі пошкодження інфраструктури. Очільник області Іван Федоров показав наслідки удару РФ.
Також ми повідомляли, що упродовж доби 13-14 червня Росія обстріляла п'ять населених пунктів Харківської області. Безпілотниками та КАБами ворог пошкодив житлові будинки та готель.
Додамо, що в суботу, 14 червня, стало відомо про вибух у гуртожитку в Краматорську. Трагедія трапилась ще 13 червня, внаслідок чого загинула дитина, ще двоє дітей постраждали.
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