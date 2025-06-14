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Главная Киев Киевщину всколыхнули сильные взрывы — РФ атакует полстраны

Киевщину всколыхнули сильные взрывы — РФ атакует полстраны

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Дата публикации 14 июня 2025 23:06
Взрывы в Киевской области 14 июня — детали
Взрыв вечером в городе. Иллюстративное фото: Depositphotos
Ключові моменти Взрывы в Киевской области 14 июня

В Киевской области вечером 14 июня гремят взрывы. Это результат работы сил ПВО. Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками, из-за чего воздушную тревогу объявили в половине областей страны, в частности Киевской и Киеве.

Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.

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Взрывы в Киевской области 14 июня

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Также в администрации призывают воздержаться от фиксации сбивания российских целей и не пренебрегать собственной безопасностью.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — просят в ОВА.

Киевщину всколыхнули сильные взрывы — РФ атакует полстраны - фото 1
Скриншот сообщения Киевской ОВА в Telegram

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • отдельных районах Черкасской.

Традиционно "красные" временно оккупированные Луганщина и полуостров Крым.

Вибухи в Київській області 15 червня
Воздушная тревога в Украине 14 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 14 июня Россия атаковала "шахедами" Запорожье, из-за чего в городе обнаружили пожары и немалые повреждения инфраструктуры. Глава области Иван Федоров показал последствия удара РФ.

Также мы сообщали, что в течение суток 13-14 июня Россия обстреляла пять населенных пунктов Харьковской области. Беспилотниками и КАБами враг повредил жилые дома и отель.

Добавим, что в субботу, 14 июня, стало известно о взрыве в общежитии в Краматорске. Трагедия произошла еще 13 июня, в результате чего погиб ребенок, еще двое детей пострадали.

взрыв Киевская область Киевская военная администрация ПВО атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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