Взрывы в Киевской области 14 июня — детали

Киевщину всколыхнули сильные взрывы — РФ атакует полстраны
В Киевской области вечером 14 июня гремят взрывы. Это результат работы сил ПВО. Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками, из-за чего воздушную тревогу объявили в половине областей страны, в частности Киевской и Киеве.
Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.
Взрывы в Киевской области 14 июня
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Также в администрации призывают воздержаться от фиксации сбивания российских целей и не пренебрегать собственной безопасностью.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — просят в ОВА.
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- отдельных районах Черкасской.
Традиционно "красные" временно оккупированные Луганщина и полуостров Крым.
Напомним, что утром 14 июня Россия атаковала "шахедами" Запорожье, из-за чего в городе обнаружили пожары и немалые повреждения инфраструктуры. Глава области Иван Федоров показал последствия удара РФ.
Также мы сообщали, что в течение суток 13-14 июня Россия обстреляла пять населенных пунктов Харьковской области. Беспилотниками и КАБами враг повредил жилые дома и отель.
Добавим, что в субботу, 14 июня, стало известно о взрыве в общежитии в Краматорске. Трагедия произошла еще 13 июня, в результате чего погиб ребенок, еще двое детей пострадали.
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