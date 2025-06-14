Взрывы в Киевской области 14 июня — детали

Взрыв вечером в городе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киевской области вечером 14 июня гремят взрывы. Это результат работы сил ПВО. Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками, из-за чего воздушную тревогу объявили в половине областей страны, в частности Киевской и Киеве.

Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram.

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"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Также в администрации призывают воздержаться от фиксации сбивания российских целей и не пренебрегать собственной безопасностью.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — просят в ОВА.

Скриншот сообщения Киевской ОВА в Telegram

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Кировоградской,

отдельных районах Черкасской.

Традиционно "красные" временно оккупированные Луганщина и полуостров Крым.

Воздушная тревога в Украине 14 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 14 июня Россия атаковала "шахедами" Запорожье, из-за чего в городе обнаружили пожары и немалые повреждения инфраструктуры. Глава области Иван Федоров показал последствия удара РФ.

Также мы сообщали, что в течение суток 13-14 июня Россия обстреляла пять населенных пунктов Харьковской области. Беспилотниками и КАБами враг повредил жилые дома и отель.

Добавим, что в субботу, 14 июня, стало известно о взрыве в общежитии в Краматорске. Трагедия произошла еще 13 июня, в результате чего погиб ребенок, еще двое детей пострадали.