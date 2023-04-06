​​​​​​​Київська адвокатка умовляла клієнта дати хабар суддям: юристці оголосили підозру

Затримання юристки-підбурювачки

У Києві адвокатка намагалася схилити свого клієнта до хабара суддям за зміну запобіжного заходу. Її спіймали на цій оборудці, тож тепер суд буде обирати запобіжний захід уже цій юристці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Захисниця-зловмисниця

Слідство викрило одну із київських адвокаток, яка була захисницею особи, підозрюваної у особливо тяжких злочинах, зокрема, в умисному вбивстві.

Захисниця запропонувала своєму клієнту, який перебував за ґратами, дати хабара колегії суддів для зміни йому запобіжного заходу із тримання під вартою на інший, який не буде пов’язаний із позбавленням волі.

Адвокатка умовляла клієнта передати суддям 10 тисяч доларів США. А собі вимагала від підозрюваного 50 тисяч гривень, фактично за посередницькі послуги у цій оборудці.

Затримання на гарячому

4 квітня юристку затримали під час передачі їй 10 тисяч доларів США та 45 тисяч гривень.

Їй уже оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України.

Вирішується питання про обрання уже їй запобіжного заходу, можливо, у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 квітня слідчий суддя ВАКС призначив запобіжний захід директору адвокатського об'єднання, підозрюваного у пособництві у розтраті коштів державного підприємства "Антонов" на суму понад 18 мільйонів гривень та складання свідомо неправдивих офіційних документів.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури